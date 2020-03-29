Самолет Lion Air потерпел крушение при взлете из аэропорта Манилы

Фото: телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Самолет авиакомпании Lion Air с несколькими пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Отмечается, что на месте происшествия находятся пожарные и сотрудники скорой помощи.

По некоторым данным, лайнер должен был доставить медикаменты врачам, которые борются с коронавирусом.

В конце декабря авиакатастрофа произошла в Казахстане. Fokker-100 выполнял рейс из Алма-Аты в Нур-Султан. В самолете находились пять членов экипажа и 93 пассажира.

Жертвами ЧП стали 12 человек, пострадали 49, среди них есть несовершеннолетние.