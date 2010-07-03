Нигериец ограбил и избил знакомую в Лианозово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-востоке Москвы приезжий из Западной Африки избил и ограбил знакомую женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 марта в ОВД "Лианозово" с заявлением о нападении обратилась 41-летняя безработная москвичка.

"Женщина попросила принять меры к своему знакомому - гражданину Нигерии по имени Пол, который в Вологодском проезде избил ее и вырвал из рук сумку с 6000 рублей и мобильным телефоном", – сказал источник.

Женщина доставлена в больницу с сотрясением мозга и ушибами мягких тканей лица. Обстоятельства ЧП выясняются.