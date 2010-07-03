МВД опровергло стрельбу на станции МЦК Площадь Гагарина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Столичная полиция не получала сообщений о стрельбе на станции МЦК Площадь Гагарина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на транспортное управление МВД по ЦФО.

Ранее СМИ написали, что неизвестные открыли стрельбу и ранили одного человека. По данным полиции, эта информация не соответствует действительности.

Как уточняет "Интерфакс", конфликт произошел не на самой станции, а рядом с ней. Со слов правоохранителей, один из водителей выстрелил в другого из газового пистолета и применил баллончик.

После случившегося проводится проверка. Оба участника задержаны и доставлены в ОВД.