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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Движение трамваев на улице Большая Черемушкинская восстановлено, сообщает департамент транспорта в Twitter.

Движение трамваев на Большой Черёмушкинской улице восстановлено. — Московский транспорт (@DtRoad) 29 марта 2019 г.



Ранее сообщалось, что движение трамваев № 26 и 38 задерживается из-за повреждения контактной сети. Из-за ЧП маршруты были временно изменены.