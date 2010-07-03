Один человек ранен в результате стрельбы у площади Гагарина

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта у торгово-развлекательного центра "Гагаринский", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, неизвестные открыли стрельбу вблизи площади Гагарина. Имеется информация об одном пострадавшем.

Официальных комментариев от полиции по факту вооруженного конфликта пока не поступало.