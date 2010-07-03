Трамваи изменили маршрут на юго-западе Москвы из-за упавшего дерева

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Маршруты следования трамваев по Большой Черемушкинской улице временно изменены из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

Отмечается, что из-за ЧП задерживаются трамваи № 26 и № 38.