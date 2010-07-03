Ребенка-инвалида нашли мертвым в Крылатском

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Следователи разбираются в обстоятельствах смерти семилетнего мальчика, страдавшего расстройством аутистического спектра, на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ребенок проживал родственниками, получал медицинскую помощь, необходимый уход и наблюдался у врачей. Тело обнаружено в квартире на Осеннем бульваре.

"Днем 28 марта в квартире было обнаружено тело семилетнего мальчика, инвалида с детства, страдавшего при жизни расстройством аутистического спектра и синдромом ригидного позвоночника", – уточнил собеседник издания.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. С 27 марта мальчик находился под наблюдением медиков из-за высокой температуры.