В МВД уточнили обстоятельства конфликта в Дубне

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В ГУ МВД России по Московской области уточнили обстоятельства инцидента с поножовщиной в городе Дубна.

В результате конфликта пострадал не ребенок, а взрослый мужчина.

"В подъезде дома на улицы Правды между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один применил нож, нанес другому телесные повреждения и скрылся", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы главка.

Ведется поиск злоумышленника. По предварительной информации, он передвигается на автомобиле Honda, у которого сняты государственные номера.