Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

В Шанхае в одну из клиник доставлена российская модель Алиса Митрова. Специалисты диагностировали у нее бактериальный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное инфекцией).

По словам родственников 21-летней девушки, диагноз не входит в страховку, лечение оказалось очень дорогим – 35 тысяч юаней (более 336 тысяч рублей). В настоящий момент девушка находится в сознании.

Генконсульство оказывает помощь россиянке. "Оказываем посильную помощь в этом смысле, которая в рамках наших полномочий и возможностей. Изначально поступила информация, что она была в тяжелом состоянии, но сейчас вроде лучше", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря генконсульства Сергея Смольникова.

По данным СМИ, модель из Ростова-на-Дону уехала в Китай на заработки около месяца назад. Сейчас ее состояние не позволяет вернуться на родину.