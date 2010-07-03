Душевнобольная жила месяц с трупом сына

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина, страдающая психическим заболеванием, около месяца прожила в квартире в Гольяново с трупом сына. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

22 марта в полицию обратилась представитель благотворительной общественной организации "Центр лечебной педагогики". Она сообщила о пропаже их системного администратора 1990 года рождения, проживающего на улице Сахалинская.

Сотрудники полиции приехали по месту жительства мужчины, однако его мать, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, отказалась открывать дверь.

28 марта спасатели вскрыли дверь в квартиру и обнаружили разложившееся тело пропавшего сисадмина. По предварительным данным, он скончался около месяца назад.

Мать мужчины, которая все это время находилась в квартире с трупом, доставили в психиатрическую больницу.

