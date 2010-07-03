Неизвестный напал с ножом на ребенка в Дубне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе Дубна на севере Московской области неизвестный напал с ножом на ребенка, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле Honda. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полиция ведет розыск", – говорится в сообщении.

О возможных мотивах злоумышленника не говорится. Предварительно установлено, что машина была без государственных номеров.