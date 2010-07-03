Тело пенсионерки с пакетом на голове нашли в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одной из квартир на юго-западе столицы обнаружен труп пожилой женщины с полиэтиленовым пакетом на голове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Академика Пилюгина в Ломоносовском районе.

"В квартире находилось тело пенсионерки 1943 года рождения. На момент обнаружения гражданка была мертва около четырех часов", – рассказали в полиции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Тело доставлено в морг для определения причины смерти.