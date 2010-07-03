Москвич рассказал о вымогательстве у него 400 тыс рублей за сломанную челюсть

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В столичную полицию поступило заявление о вымогательстве у мужчины 400 тысяч рублей за сломанную в драке челюсть. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Мужчина 1986 года рождения обратился в ОВД "Хамовники" 28 марта. Он рассказал, что 13 марта у него на работе возник конфликт с коллегой, переросший в драку.

В ходе потасовки гражданин ударил своего оппонента и сломал ему челюсть. По словам заявителя, с 18 марта ему стали поступать угрозы. Коллега же при личных встречах требует с него 400 тысяч рублей.

22 марта студентка МГОУ из Кирова сообщила в столичную полицию о вымогательстве у нее 30 тысяч рублей. По ее словам, она записала порноролик для мужчины, с которым познакомилась в соцетях. Мужчина обещал ей вознаграждение, однако, получив запись, стал вымогать у нее деньги.

