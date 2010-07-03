Москвич пожаловался в полицию на знакомого, задолжавшего ему 15 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Житель столицы обратился в полицию с просьбой разыскать знакомого, который задолжал ему около 15 миллионов рублей. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Заявление в полицию от москвича 1974 года рождения поступило 28 марта. По его словам, в феврале 2014 года он одолжил знакомому 1972 года рождения десять миллионов рублей. Стороны оформили договор займа.

В настоящий момент заемщик скрывается и не выходит на связь. С учетом процентов сумма долга составляет около 15 миллионов рублей. В этой связи столичная полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что долг россиян перед банками в 2018 году составил 14,86 триллиона рублей. По данным Общероссийского народного фронта, граждане отдают финансовым организациям примерно пятую часть своих доходов. Около половины задолженности приходится на ипотечные кредиты.

Займы чаще всего оформляют в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО. Проблемы с погашением кредитов есть в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

