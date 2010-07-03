Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в Канаде

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Самолет авиакомпании Air Canada из Ванкувера столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Оттавы.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на телеканал CBC, на борту Airbus A321 находились 178 человек.

Отмечается, что один двигатель лайнера был поврежден. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Авиалайнер Boeing 737 MAX компании Southwest Airlines ранее вернулся в аэропорт вылета в городе Орландо из-за проблем с двигателем.