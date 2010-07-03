Три карабина и патроны изъяли у москвича сотрудники ФСБ

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Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли у 52-летнего мужчины на на улице Знаменская на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 27 марта.

Сотрудники полиции и ФСБ обнаружили арсенал оружия во время санкционированного судом обыска квартиры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее ФСБ задержала преподавателя Первого МГМУ имени Сеченова, в квартире которого также обнаружили арсенал оружия.