В доме на Новоясеневском проспекте взорвали пиротехническое устройство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пиротехническое устройство сработало в доме на юго-западе Москвы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В 17:15 от граждан поступило сообщение о хлопке в подъезде дома 25/20 по Новоясеневскому проспекту. По предварительным данным, неизвестный гражданин бросил пиротехническое изделие в подъезд указанного дома, где оно сработало. Пострадавших в результате инцидента нет", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время личность мужчины устанавливается. Полиция организовала проверку в отношении инцидента.

Ранее в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы мужчина начал стрельбу. Как сообщалось, он находился в неадекватном состоянии.