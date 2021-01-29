СК заинтересовался смертью жителя Смоленска во время треш-стрима

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Смоленское управление Следственного комитета (СК) проверяет появившуюся в СМИ информацию о смерти мужчины от передозировки алкоголя во время треш-стрима, сообщается на сайте управления.

"Начата процессуальная проверка по размещенной информации в СМИ о том, что мужчина в одной из социальных сетей создал канал, на котором организовал прямые эфиры, где издевался над лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками. В результате один из участников, проживающий городе Смоленске, скончался, предположительно, от передозировки алкоголя", – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства изложенных в публикациях СМИ фактов. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее в Совете Федерации предложили наказывать организаторов треш-стримов тюремным сроком. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что наказание за такое преступление может предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или денежный штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.