Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля Малышевскому

12:07
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца участнику несогласованной акции 27 июля Эдуарду Малышевскому, который получил три года колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщает РИА Новости.
"Приговор Тверского суда города Москвы от 9 декабря изменить... назначить окончательное наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы", – сказала судья.
9 декабря 2019 года Тверской районный суд столицы приговорил Эдуарда Малышевского к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, Малышевского задержали на Тверской улице и поместили в автозак. Мужчина, находясь в машине, выбил изнутри стекло в окне, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции.
Малышевский заявил, что не замышлял причинить кому-либо вред. В отношении него возбуждено дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Несанкционированная акция, участником которой стал осужденный, состоялась в Москве 27 июля 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали примерно тысячу человек, были инициированы уголовные дела по факту беспорядков и применения насилия к представителям полиции.
Ранее Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову, который был приговорен к четырем годам колонии за нарушение правил проведения митинга. На него заведено дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
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