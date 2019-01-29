Женщина потеряла зрение после процедуры в частной клинике

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В отношении столичной косметологической клиники возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 25 декабря 2018 года в одной из частных клиник, расположенной на юге Москвы, 34-летней женщине при оказании косметологической услуги ввели препарат, после чего у пострадавшей пропало зрение. В результате пациентку госпитализировали в городскую больницу", – передает ее слова Агентство "Москва".

Женщина сейчас проходит лечение. Проводятся следственные действия. Сотрудники и руководство клиники допрошены. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пациентка клиники потеряла зрение в правом глазу после того, как косметолог вколол ей филлеры – наполнители для коррекции косметических дефектов. Врач вызвала потерпевшей скорую помощь. В больнице выяснилось, что у женщины произошла закупорка глазной артерии.