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18:01

Хакеры снова атаковали ВетИС

происшествия технологии

18:01

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Фото: depositphotos/OleGunnar

Хакеры атаковали Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, атаку на ВетИС совершили между 12:23 и 13:00 во вторник, 29 января. Она была в 4,3 раза более мощной, чем предыдущая, которую хакеры провели 24 января.

По данным Россельхознадзора, атакованный сервер обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС. Компонент "Меркурий" поддерживает электронную ветеринарную сертификацию, тогда как компонент "Аргус" отвечает за выдачу разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных ветеринарному надзору грузов по территории РФ, а также частично в Белоруссии и Казахстане.

Благодаря принятым мерам, никаких проблем в работе ВетИС не выявлено, подчеркнули представители Россельхознадзора. Сведения об атаке передали в компетентные органы для проверки, добавили в ведомстве.

В конце ноября прошлого года широкую огласку получил инцидент с кибератакой на Московскую канатную дорогу. Из-за происшествия работу фуникулера временно приостанавливали. Полиция завела уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

происшествия технологии

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