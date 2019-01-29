Хакеры снова атаковали ВетИС

Хакеры атаковали Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Как уточнили в ведомстве, атаку на ВетИС совершили между 12:23 и 13:00 во вторник, 29 января. Она была в 4,3 раза более мощной, чем предыдущая, которую хакеры провели 24 января.
По данным Россельхознадзора, атакованный сервер обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС. Компонент "Меркурий" поддерживает электронную ветеринарную сертификацию, тогда как компонент "Аргус" отвечает за выдачу разрешений на ввоз, вывоз и транзит подконтрольных ветеринарному надзору грузов по территории РФ, а также частично в Белоруссии и Казахстане.
Благодаря принятым мерам, никаких проблем в работе ВетИС не выявлено, подчеркнули представители Россельхознадзора. Сведения об атаке передали в компетентные органы для проверки, добавили в ведомстве.
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