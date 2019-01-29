В работе Google и Gmail произошел сбой

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Пользователи из Москвы испытывают проблемы в работе с Google и Gmail, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно данным портала, сбой в Google произошел в 15:36. 73% пользователей жалуются на работу сайта, 26% не могут войти. Также проблемы испытывают жители Омска.

Сбой в Gmail произошел в 15:20. Самыми частыми проблема в работе Gmail пользователи назвали вход (57%) и сайт (35%). 7% не могут отправить сообщения. Проблемы в работе с Gmail также испытывают пользователи из Воронежа и Санкт-Петербурга.

Ранее Google признал, что территориальная принадлежность Крыма иногда может некорректно отображаться на ее картах для некоторых пользователей в России.