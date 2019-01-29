Москвичка подозревается в мошенничестве на 2 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержана подозреваемая в мошенничестве на сумму около двух миллионов рублей, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

В отношении 24-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Заявление в полицию написал 49-летний москвич. По его словам, он обратился в организацию, оказывающую посреднические услуги с проведением операций на международном финансовом рынке.

В офисе на Каланчевской улице он заключил договор с неизвестной женщиной и внес около двух миллионов рублей на расчетный счет фирмы. Однако обязательства по договору исполнены не были.

Выяснилось, что задержанная и другие неустановленные лица похитили деньги и распорядились ими по своему усмотрению.