Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы

В Сети обсуждают фото чиновника министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова на фоне чучела краснокнижной совы, передает телеканал Москва 24.

По словам экспертов, бородатая неясыть занесена в Красную книгу сразу нескольких российских регионов, в том числе Челябинской области, где Виталий Безруков отвечает за экопросвещение. Сам чиновник объяснил, что чучело редкой птицы – хранящийся у него вещдок.

"Эту сову изъяли еще два–три года назад", – рассказал Безруков, добавив, что "теперь она хранится как вещественное доказательство у нас, до того как истечет срок". После этого чучело придется утилизировать или куда-то передать, пояснил представитель областного министерства экологии. Все это делается в рамках закона, подчеркнул он. По словам Безрукова, такие вещдоки могут долгое время пылиться на шкафах, пока по ним примут решение.

Тем не менее остается открытым вопрос, почему вещдоки хранятся в кабинете чиновника, а не в специально предназначенных для этого местах. По данным СМИ, законность такого хранения проверяет прокуратура.