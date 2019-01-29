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13:11

Волна лжеминирования охватила 12 регионов России

происшествия безопасность

13:11

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Волна анонимных сообщений о "минировании" различных объектов с массовым пребыванием людей прошлась по территории 12 регионов страны, сообщает РИА Новости.

Сообщения стали поступать 29 января в Самарской области, Пермском крае, Удмуртии, Башкирии и других регионах. В общей сложности угрозы поступили в адрес 72 объектов. Пока ни одно из них не подтвердилось.

Ранее сообщалось, что письма о минировании прислали в организации и учреждения Пермского края. Как уточнили в региональном управлении ФСБ, анонимные сообщения поступили посредством массовой рассылки на электронную почту ряда организаций и учреждений края. Власти региона попросили жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям компетентных органов и администраций.

Накануне поступило 45 сообщений о минировании административных зданий Красноярского края. Все они оказались ложными. С похожей ситуацией пришлось столкнуться и в Новосибирской области. Там неизвестные сообщили о минировании больниц, школ и других учреждений. Эта информация также не подтвердилась.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года и охватили 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

происшествия безопасность

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