Два снаряда времен войны нашли на севере Москвы

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Пару снарядов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, 29 января нашли на стойке в районе Ленинградского шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что боеприпасы были обнаружены в котловане на стройплощадке жилого комплекса "Невский", расположенного в 100 метрах от других домов.

На место происшествия прибыли саперы.