Волна писем о минировании прокатилась по Пермскому краю

Письма о минировании прислали 29 января в организации и учреждения Пермского края. Об этом говорится на сайте мэрии Перми.

Как уточнили в региональном управлении ФСБ, анонимные сообщения поступили посредством массовой рассылки на электронную почту ряда организаций и учреждений края.

Правоохранители начали проверку. По состоянию на 12:00 (10:00 по Москве), взрывных устройств не обнаружили.

Власти Пермского края попросили жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям компетентных органов и администраций. Как пишут местные СМИ, в некоторых школах, кафе, магазинах, ТЦ и госучреждений проводят эвакуацию.

Накануне поступило 45 сообщений о минировании административных зданий Красноярского края. Все они оказались ложными. С похожей ситуацией пришлось столкнуться и в Новосибирской области. Там неизвестные сообщили о минировании больниц, школ и других учреждений. Эта информация также не подтвердилась.