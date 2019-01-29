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10:59

"Похищенная" в Северной Осетии невеста сама согласилась на обряд

происшествия

10:59

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Фото: снимок с видео YouTube/b788888888

Сотрудники полиции Северной Осетии проверили кадры с "похищением" невесты. Оказалось, что девушка сама согласилась на этот обряд, передает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МВД.

Оперативники установили личность девушки, узнав где она живет. Они опросили участников инцидента и очевидцев. Невеста рассказала, что не имеет претензий к "похитителю". К тому же ее жизнь и здоровье вне опасности. "Обряд был совершен по обоюдному согласию", – добавили в МВД.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, где мужчины в папахах подбегают к идущей в торговый центр девушке. Один из них набрасывает на нее бурку, подхватывает на руки и пытается отнести к машине. В итоге он дважды роняет девушку, падая вместе с ней. Позже в интернете разместили фото травмированной девушки, но вскоре выяснилось, что это была не та самая невеста.

происшествия

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