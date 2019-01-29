"Похищенная" в Северной Осетии невеста сама согласилась на обряд

Сотрудники полиции Северной Осетии проверили кадры с "похищением" невесты. Оказалось, что девушка сама согласилась на этот обряд, передает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МВД.
Оперативники установили личность девушки, узнав где она живет. Они опросили участников инцидента и очевидцев. Невеста рассказала, что не имеет претензий к "похитителю". К тому же ее жизнь и здоровье вне опасности. "Обряд был совершен по обоюдному согласию", – добавили в МВД.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, где мужчины в папахах подбегают к идущей в торговый центр девушке. Один из них набрасывает на нее бурку, подхватывает на руки и пытается отнести к машине. В итоге он дважды роняет девушку, падая вместе с ней. Позже в интернете разместили фото травмированной девушки, но вскоре выяснилось, что это была не та самая невеста.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.