Автобус и грузовик столкнулись под Тюменью

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Столкновение автобуса Higer и грузовика MAN произошло в Тюменской области вечером 28 января. По уточненным данным, пострадали 16 человек, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального Депздрава.

Первоначально были сведения о 14 раненных. Первым в больницу Тобольска был доставлен человек с закрытой черепно-мозговой травмой. Однако затем к медикам обратились еще 15 человек, отделавшихся ссадинами и ушибами. Все они направлены на амбулаторное наблюдение.

Как уточняют метеорологи, в понедельник температура воздуха в области опустилась до 28 градусов ниже нуля. В такую погоду автобус перевозил работников местного предприятия. Предположительно, водитель транспортного средства хотел объехать препятствие на своей полосе, где из кювета доставали большегруз. В итоге автобус выехал на встречную полосу, что и привело к ДТП.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель грузовика ездил без прав. К тому же в автомобиле не работал тахограф. Полицейские проводят проверку.