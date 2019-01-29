Квартиру на юго-западе Москвы обокрали на 7 млн рублей

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Деньги и украшения общей суммой в семь миллионов рублей похитили из квартиры в Северном Бутове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Заявление о краже 52-летний хозяин квартиры дома на улице Грина написал 28 января. По его словам, неизвестные вскрыли сейф и похитили пять миллионов рублей, прихватив ювелирные изделия.

Полицейские завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время ведется следствие.