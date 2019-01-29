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07:18

Жильцов дома под Волгоградом эвакуировали из-за просевшей крыши

происшествия

07:18

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Крыша многоквартирного дома в Камышинском районе Волгоградской области просела под тяжестью снега. Жильцов эвакуировали в ночь на 29 января, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Людей вывели из здания в поселке Мичуринском после двух хлопков. На место выехали экстренные службы.

"Выяснилось, что под тяжестью выпавшего снега просела крыша здания – сломались балки и шифер. Никто не пострадал", – уточнил источник.

Дом стоит с 1986 года. Свет и газ в нем не отключали. Сейчас жильцы вернулись в квартиры. Кровлю дома начнут ремонтировать уже сегодня.

происшествия

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