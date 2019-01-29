Двое мужчин отняли телефон и деньги у таксиста в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 27 января в Оружейном переулке.

Двое неизвестных сели в такси, после чего отобрали у потерпевшего телефон и деньги, а затем скрылись. Ущерб составил 42,7 тысячи рублей.

Полиция задержала мужчин по горячим следам. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое.

24 января полиция задержала водителя такси, который пытался помешать эвакуации своей машины в ТиНАО.