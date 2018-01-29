29 января 2018, 17:35Происшествия
В России снизилось число коррупционных преступлений
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В России по итогам прошлого года снизилось число выявленных преступлений, связанных с коррупцией. Об этом сообщает официальный канал Генпрокуратуры в Telegram.
Общее количество коррупционных преступлений сократилось на 10%, а число взяток упало на 40,3%. Всего в прошлом году было выявлено 29 634 преступления коррупционной направленности. Их удельный вес в общем числе преступлений составил 1,4%.
При этом число полученных взяток упало с 5344 до 3188, а количество предложений взяток сократилось с 4640 до 2272.
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