Короткое замыкание произошло в посольстве Австрии в Москве

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В здании посольства Австрии в Москве произошло короткое замыкание. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

"По предварительным данным, в здании посольства Австрии в Староконюшенном переулке, в лифтовой шахте, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Из дипмиссии эвакуировали около 30 сотрудников. Пожар оперативно потушили, его площадь составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал", – сообщил источник.

В ЦУКС МЧС по Москве подтвердили информацию о коротком замыкании в Староконюшенном переулке. По словам представителя ведомства, инцидент произошел в машинном отделении лифтов, эвакуация сотрудников не проводилась.