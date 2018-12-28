В Сочи потушили большой пожар на авторынке

В Сочи ликвидировали пожар на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет. В 7:40 утра по Москве 28 декабря спасателям сообщили о загорании на улице Голенева Центрального района в Сочи. Потушили огонь в 8:48. Горел городской авторынок. Сгорели шесть автомобилей и один автобус.



Накануне вечером произошел пожар в двухэтажном здании на Малой Грузинской улице Москвы. Горели межэтажные перекрытия на площади 150 квадратных метров. Никто не пострадал.