Певица Рита Дакота пожаловалась на плохое вождение таксистов

Певица Рита Дакота рассказала, что пострадала в ДТП. Она прокомментировала недавний пост телеведущей Ксении Бородиной, которая пожаловалась на качество вождения некоторых таксистов. По ее словам, больше всего нарушений допускают водители машин с шашечками.
Бородина привела в пример, что на Русаковской набережной в Москве водитель такси на большой скорости пробил ограждение и вылетел в реку Яуза.
"Да сколько историй, и сама я вижу, как они просто не вылезают из телефона, едут смотрят фильмы, клипы. Люди им свою жизнь доверяют, что за отношение?" – возмутилась она в соцсетях.
Под публикацией появилось много аналогичных комментариев, разгорелась дискуссия. К беседе присоединилась певица Рита Дакота. Она заявила, что недавно сама пострадала от безответственного таксиста и даже получила ушиб.
"Неадекватный, не говорящий по-русски мужик. Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят", – подытожила Рита.
Несколько дней назад в комитете Госдумы по транспорту предложили фиксировать таксистов-нарушителей с помощью камер видеонаблюдения. Депутаты заявили, что нужно отслеживать те машины такси, которые не имеют права брать заказы. Они подчеркнули, что можно собирать в единую базу данные о наличии разрешения на предоставление услуг такси, о страховке, правах и других необходимых документах.
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