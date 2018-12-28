Трансформатор взорвался на заводе в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс окрасил небо в голубой цвет. О происшествии сообщает Twitter полиции города.
Стражи порядка заверили, что ситуация под контролем. А спасатели добавили, что возгорание, в результате которого никто не пострадал, уже устранено.
Меду тем расположенный вблизи от места ЧП аэропорт "Ла-Гуардиа" сообщил о возникших перебоях с электричеством. "Пожалуйста, предусмотрите дополнительное время, когда едете в аэропорт", – отметили в администрации воздушной гавани, уточнив, что рейсы пока не отменяют.
Тем временем местные жители делятся в соцсетях фотографиями голубого свечения над Нью-Йорком.
NYPD says bright blue glow lighting up the New York City area is caused by a transformer explosion at a Con Ed energy company power plant in Queens. https://t.co/h8dUSWg0Ov
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