Трансформатор взорвался на заводе в Нью-Йорке

Взрыв трансформатора на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс окрасил небо в голубой цвет. О происшествии сообщает Twitter полиции города.

Стражи порядка заверили, что ситуация под контролем. А спасатели добавили, что возгорание, в результате которого никто не пострадал, уже устранено.

Меду тем расположенный вблизи от места ЧП аэропорт "Ла-Гуардиа" сообщил о возникших перебоях с электричеством. "Пожалуйста, предусмотрите дополнительное время, когда едете в аэропорт", – отметили в администрации воздушной гавани, уточнив, что рейсы пока не отменяют.

Тем временем местные жители делятся в соцсетях фотографиями голубого свечения над Нью-Йорком.

