Почти миллион рублей украли из Центра имени Мейерхольда

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Неизвестный украл 950 тысяч рублей из сейфа в Центре имени Мейерхольда. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет злоумышленника.

"В отделение полиции поступило сообщение о том, что по адресу: улице Новослободская, дом 23, неизвестный похитил из сейфа Центра имени Мейерхольда 950 тысяч рублей", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

Центр, названный в честь режиссера Всеволода Мейерхольда, основан в 1991 году. Здание служит площадкой для фестивалей, концертов и спектаклей. В нем также работают различные кружки.