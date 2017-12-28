Искалеченную ревнивым мужем женщину выписали из больницы

Жительницу Серпухова Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти обеих рук, выписали из больницы 28 декабря. Врачи провели сложную операцию, но смогли восстановить только одно запястье.

Заведующий отделением микрохирургии больницы имени Жадкевича Валерий Чиркин рассказал, что левую кисть удалось успешно приживить обратно. Теперь руку нужно будет разрабатывать, кроме того, еще предстоит удалить спицы, которые скрепляют кости пациентки.

Как передает телеканал Москва 24, несмотря на свое положение, в день выписки Маргарита Грачева находилась в хорошем настроении и улыбалась.

Женщина рассказала, что не собирается рассказывать детям, что произошло на самом деле, чтобы не портить их отношения с отцом. Она сказала детям, что попала в аварию и теперь одна рука у нее будет как у робота. При этом Грачева рассказала, что когда муж вез ее из леса в больницу, то обещал завершить начатое и убить ее.

Дмитрию Грачеву – мужу Маргариты – инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальный срок по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Приговор могут смягчить, поскольку мужчина сам привез жену в больницу и сдался полиции.

Ранее сообщалось о том, что муж отрубил жене руки топором из ревности. До этого Грачева подала на развод, и мужчина заподозрил ее в измене. Он отвез жену в лес и допытывался об имени любовника. После нанесения увечий, он сам отвез женщину в больницу.

После инцидента один из сотрудник МВД России по Московской области был уволен из органов. Причиной стало его бездействие, из-за которого жительнице Серпухова нанесли увечья.