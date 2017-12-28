Уволен сотрудник МВД, из-за бездействия которого женщине отрубили кисти рук

28 декабря, 11:44
Фото: blinow61
Сотрудник МВД России по Московской области, из-за бездействия которого жительнице Серпухова отрубили кисти рук, уволен из органов, сообщает пресс-служба ведомства.
Также уволен его непосредственный начальник, а руководители и должностные лица МУ МВД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Инцидент произошел с 25-летней жительницей Подмосковья Маргаритой Грачевой. Ее ревнивый муж – 26-летний Дмитрий Грачев – отрубил девушке кисти обеих рук. По словам матери пострадавшей, Дмитрий и Маргарита состоят в браке пять лет. Муж часто мучил ее дочь ревностью, и та решила уйти от него. Неделю до случившегося они не жили вместе.
А в день происшествия супруги отвезли сыновей в детский сад. Потом Дмитрий под предлогом того, что подвезет жену на работу, заманил ее в лес – примерно в километре от деревни Глазово. Сделал он это, чтобы добиться от супруги признания в измене. Там топором муж отрубил ей кисти обеих рук.
Раненую он отвез в больницу, а сам сдался полицейским. Свой поступок он объяснил ревностью.
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