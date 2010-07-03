В больницах Доминиканы после ДТП остаются 25 россиян

В больницах Доминиканы после ДТП остаются 25 пострадавших россиян

25 россиян, пострадавших в аварии в Доминикане, остаются в больницах. ДТП произошло из-за того, что в правую заднюю часть автобуса врезался грузовик, который ехал по встречной полосе. Об этом сообщила доминиканская транспортная компания Monumental.

"Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую, автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа", – приводит сообщение компании местное издание Listin Diario.

В компании подчеркнули, что у пострадавшего в ДТП водителя был безупречный стаж работы. Он проходил курсы повышения квалификации и неоднократно сдавал тесты на наркотики в организме.

Перевозчик отметил, что действия водителя помогли предотвратить более серьезные последствия. Также в Monumental заявили об исправности всей техники.

Авария с участием российских туристов в Доминикане произошла во вторник, 26 ноября. Пассажирская машина столкнулась с грузовиком, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия автобус перевернулся. Всего в салоне находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В ДТП никто не погиб. В то же время пострадали 27 человек, их госпитализировали. Известно, что почти все они – москвичи. Несколько россиян находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших направили в клинику в Санто-Доминго. Часть людей перевезли в больницу с помощью вертолетов. При этом потерпевших в критическом состоянии нет.

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет 40 тысяч долларов, и в покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Следственный комитет России инициировал доследственную проверку по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

Для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП, открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора. Позвонить можно по номеру +18098334570.