Недостачу в 27 миллионов рублей выявили в столичном банке после сбоя

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Недостачу в 27 миллионов рублей обнаружили на корреспондентском счете в столичном банке.

Информация о мошенничестве в банке на Олимпийском проспекте поступила в полицию вечером 27 ноября. В операционной системе банка случился сбой, после чего на корреспондентском счете организации выявили крупную недостачу, сообщает Агентство "Москва".

В произошедшем разбираются IT-специалисты и сотрудники банка. Сейчас установить факт хищения или сбоя нельзя из-за технических трудностей в операционной системе. Полицейские начали проверку.