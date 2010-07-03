Суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Полиция передала в Гагаринский районный суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
По делу проходят двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным полиции, фигуранты совместно с неустановленными соучастниками проводили незаконные банковские операции по обслуживанию физических и юридических лиц, переводу денежных средств и их инкассации.
За это они получали комиссионное вознаграждение в размере 8,5% от суммы полученных денег, которые поступали на счета подконтрольных им фирм.
Летом полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.
Они привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14%.
Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей. Задержаны шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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