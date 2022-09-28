Члены семей погибших при стрельбе в ижевской школе получат по 1 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По одному миллиону рублей получат члены семей погибших в результате нападения на ижевскую школу № 88, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный кабмин.

"В соответствии с распоряжением правительства Удмуртии членам семей погибших будет выплачено по одному миллиону рублей. Кроме того, республика окажет помощь в оплате расходов на организацию похорон", – говорится в сообщении.

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тысяч рублей.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



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