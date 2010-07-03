Тела двух человек обнаружили в поднятом из Москвы-реки автомобиле

Из Москвы-реки достали упавший ночью автомобиль

Из Москвы-реки в районе Коломенской набережной достали автомобиль, который упал туда ночью. В салоне обнаружили два тела, сообщает телеканал Москва 24.

Volkswagen снес ограждение и вылетел с проезжей части прямо в воду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Спасатели весь день с эхолотами искали машину в реке, но из-за большой глубины и сильного течения работы шли медленно.

В пресс-службе ГИБДД Агентству "Москва" сообщили, что ночью 28 сентября автомобиль наехал на бордюрный камень, после этого пробил ограждение и упал в реку.

