Пожар в общежитии московского педуниверситета ликвидирован

Очевидцы сообщили о пожаре общежитии вуза в Москве

В одном из общежитий Московского педагогического государственного университета (МПГУ) произошел пожар.

"Происходило загорание личных вещей и мебели на девятом этаже на площади 10 квадратных метров. Возгорание ликвидировано. С горящего и вышележащих этажей спасено 25 человек", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Администрация вывела из здания около 700 человек. Данных о пострадавших нет.

Накануне многоэтажка загорелась в центре Москвы. Огонь вспыхнул на восьмом этаже дома 24 по Шмитовскому проезду. Жильцов эвакуировали из здания. Для ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 25 человек личного состава.

В Ховрине из окна пылающей квартиры выпрыгнула девушка, пытаясь сохранить себе жизнь. Пожар произошел в высотке на улице Левобережной. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

