Театр Маяковского не комментирует данные о нападении режиссера на врача

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского воздерживаются от комментариев о происшествии с режиссером Леонидом Хейфецом.

"Мы пока воздерживаемся от комментариев по этому поводу", – сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Сегодня утром в центре столицы режиссер Хейфец напал на сотрудника скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Сейчас выясняются подробности случившегося, по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии", – цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах. Уточняется, что врач пыталась измерить режиссеру давление в подъезде дома.

Пострадавшая доставлена с ранением в одну из больниц.

"Пока нет информации", – заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1962 году дебютировал в качестве театрального режиссера в Рижском ТЮЗе со спектаклем "Сотворившая чудо" Уильяма Гибсона.

С 1971 по 1986 год работал в Малом театре. С 1988 по 1994 год – художественный руководитель Центрального театра Советской армии. С 1998 года Хейфец является режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Там он выпустил спектакли: "Кукольный дом" Генрика Ибсена (1999), "Синтезатор любви" Алана Эйкборна (2002), "Спуск с горы Морган" Артура Миллера (2005), "Не все коту масленица" Александра Островского (2010), "Цена" (2012) и "Все мои сыновья" (2016) Артура Миллера, "Отцы и сыновья" Брайана Фила (2014), "Пигмалион" (2017).

В 1971-1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем – в Театральном институте имени Бориса Щукина. Ныне – профессор кафедры режиссуры драмы, художественный руководитель мастерской ГИТИСа (РАТИ).

