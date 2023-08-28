Полковник СБУ покончил с собой в Киеве – СМИ

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Заместитель начальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины (СБУ) полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчину обнаружили в его рабочем кабинете. Рядом с ним была предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе спецслужбы Василию Малюку. В ней Бакаев обвинил руководство в постоянном унижении чести и достоинства и предвзятом отношении.

"На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ", – уточнил источник издания.

Ранее бывший эксперт Совета Европы и комитета ООН Виталий Квашис совершил самоубийство в своей московской квартире. Мужчина оставил предсмертную записку, ее содержание не раскрывается.

До этого основатель и директор завода "Пластблок" Сергей Лухманов был застрелен на территории предприятия в Верхней Пышме Свердловской области. По словам местного жителя, злоумышленник без проблем зашел на территорию завода.