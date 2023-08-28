Открытое горение в жилом доме в Красногорске ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном доме на Пионерской улице в Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

"В 13:33 по московскому времени объявлена ликвидация открытого горения", – заявили сотрудники МЧС.

Возгорание на четвертом этаже жилого дома произошло 28 августа около 11:00, на место происшествия прибыли пожарные и обнаружили, что огонь перекинулся на чердак и кровлю дома. В связи с произошедшим из дома были эвакуированы 30 жильцов, в том числе 5 детей.

Позже пожар был локализован на площади 900 квадратных метров, к его тушению привлекли 6 единиц техники и 23 человека.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания, сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших пока что уточняется.



Пожар локализован в жилом доме в подмосковном Красногорске