Отец забрал из больницы детей снятой с рейса пьяной женщины – Мишонова

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Детей снятой с рейса в столичном аэропорту Шереметьево пьяной пассажирки забрал из больницы их отец, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

"Поздно вечером папа забрал детишек из больницы домой. Я разговаривала с ним по телефону. Он поблагодарил все наши подмосковные службы за заботу о его малышах. О маме он отзывается очень хорошо и пока не может прокомментировать сложившуюся ситуацию", – приводит пресс-служба слова Мишоновой.

По ее словам, оценку поведения женщины даст комиссия по делам несовершеннолетних.

Инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс Москва – Анталия. На видео очевидцев заметно, как женщина в нетрезвом состоянии говорит, предположительно, с сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся двое детей, один из которых плачет на полу.

Правоохранители сделали замечание на этот счет, однако пассажирка не обратила на это внимания. Женщина утверждала, что успокаивать ребенка – это их работа.

Она выразила недовольство тем, что ее сняли с рейса. Пассажирка требовала нового билета для себя и детей.